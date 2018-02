Mis need on?

See võib tõenäoliselt olla kõige olulisem asi. Kas partnerite vahel on see kirjeldamatu miski.

2. Ole ja suhtu normaalselt

Kõik on veider siis, kui lased sel veider olla. Suurepärane seks tähendab, et suudad jääda normaalseks ka juhul: a) kostuvad ebaharilikud kehahääled b) erituvad erinevad kehavedelikud

3. Tunned, et su partner tõesti hoolib sinu rahuldamisest

Sa tunned ja tajud, mil partner pole hinge ja südamega asja juures. Kui mõlemad osapooled on entusiastlikud ja tahavad partnerile rahuldust pakkuda - juba see muudab seksi tavapärasest palju erilisemaks. Isegi kogemused ja tehnika ei ole see tahtmise kõrval nii olulised.

4. Eelmäng

Mõnede jaoks on see pigem teekond, mitte kiirustamine sihtmärgini.

5. Millegi uue avastamine

See ei juhtu iga vahekorra ajal, aga mõnikord sa avastad midagi uut, mis meenutab, et seks on ikka erakordselt äge.

6. Partner, kes kütab su üles

Ja see peaks olema vaimselt ja füüsiliselt. Mõnikord on vaja seksi, kus ei ole tähtsad eelkõige tunded, vaid just see loomalik rahuldus.

7. Loomulik ja loomalik lõbu

See on seks, mis meenutab seksi, mida näeme filmides. Kõik on nii ilus, fotogeeniline ja imeline! Seks, mis tekitaks pealtvaatajates küsimust, et kas nemad on siiani kõike voodis valesti teinud.

8. Loomulik suhtlus