3. märtsil toimub Saku suurhallis suur "Eesti laulu" finaal, mille võõrustajateks on seekord näitleja Ott Sepp ja mustkunstnik Meelis Kubo. Meelis avaldas täna video, kus räägib kaartide abil hämmastava loo sellest, kuidas ta sattus "Eesti laulu" saatejuhiks. Kusjuures, lugu on filmitud vaid ühe võttega ning seda jutustades on ära mainitud kõik 20 "Eesti laulul" osalejat.

Meelis Kubo tõmbas avalikkuse tähelepanu esimest korda 2006. aasta sügisel telesaates "Kahvel", kus ta otsesaates pani 500-kroonise hõljuma. Seega tõotab "Eesti laulu" finaal tulla igas mõttes maagiline.

Vaata videot!