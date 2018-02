Õhtuleht avaldab Eesti 100 sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Laulja Ivo Linna meenutab, et tema kõige eredam rahvuslik mälestus jääb aastasse 1987. "See oli aasta, mil me laulsime suurema seltskonnaga laulu "Ei ole üksi ükski maa". Siis ma nägin, milline tuli oli järsku nende inimeste silmades, kes meid kuulasid. Milline tuli oli meie endigi silmis! Siis me teadsime, et midagi suurt hakkab toimuma."

"Me oleme tulnud läbi tuhandete aastate! Me oleme unustanud õigel hetkel virisemised, vaevad, mured ja hooled. Me võitsime juba niikuinii ja võidame edasi ka!"

