Šotlane on juba kolmandat nädalat Londonis oma sõbra juures külas. Võõrustaja tahab tast kuidagi lahti saada ja küsib:

"Kas sa ei arva, et su naine ja lapsed su järele igatsust tunnevad?"

"Täiesti õige," vastab šotlane. "See on sinust väga kena, et sa ka nende peale mõtled. Ma saadan neile telegrammi, et nad kohe siia sõidaksid."