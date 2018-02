Täna tähistab oma sünnipäeva eesti näitleja, laulja ja saatejuht Märt Avandi. Ta töötas aastatel 2004–2006 Rakvere teatris, 2006–2008 Endla teatris ja 2009–2014 Draamateatris. Alates 2015. aastast on Märt Avandi Endla teatri näitleja. Ehkki Märt Avandi ampluaa on märksa laiem, on ta üks Eesti hinnatumaid koomikuid. Ta on töötanud sageli paaris koos Ott Sepaga, eriti televisioonis, kus nad on mänginud peaosi sketšisarjas "Tujurikkuja". Avandi on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu kõneisik ja esimees. Palju õnne!

(ALDO LUUD)