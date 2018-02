Hunt Kriimsilm nagu ma olen, siis Erasmusega psühholoogia õppimise kõrval jätkan ka oma joogaõpinguid It’s Yoga Internationali joogakoolis. Ja hetkel viibingi Tenerifel, Hacienda Cristoforos 300h Rocketi koolitusel. Kui keegi on kunagi mu joogatunnis käinud, siis ehk teate, mis on Rocket. Neile, kes ei ole, saan öelda, et see on ashtanga-joogast inspireeritud seeria lääne inimesele koos traditsioonilise filosoofiaga. Või tulge lihtsalt tundi.

Igatahes on siin väga mõnus ja mul on hea meel, et me üldse kohale jõudsime, kuna kuigi Tenerife on osa Hispaaniast ja kolmetunnine lennureis on võimalik saada põhimõtteliselt 40 euroga, ei läinud kõik nii sujuvalt, nagu ma seda endale ette kujutasin.

Mõtlesin, et seekord oleme mõlemad Jannoga olemas, seega ei pea kellelegi vähemalt tõestama, et see on meie laps pluss on kahekesi lennukis lihtsam ka. Aga no kus sa sellega. Alustuseks hakkasin Ryanairist meile pileteid otsima ja muidugi võtsin mõtlematult kõige odavamad, mis tähendab seda, et nii minnes kui tulles jõuame kesköösel ja oleks taksoraha eest (kuna bussid nii hilja enam ei sõida) võinud kohe kallimad piletid võtta. Aga no selle peale ju ei mõtle, kui vaatad, et kohalejõudmise aeg on 23.55, et huvitav, miks need piletid nii odavad on.