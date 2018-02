"Arvatavasti ka laupäeval on tulemas midagi Eesti auks teistes ajalehtedes Soomes. Nad ei ole oma plaane avaldanud, aga kindlasti Maaseudun Tulevaisuus ei ole ainus Eesti-teemaline ajaleht täna," märkis Valkeeniemi.

Soome saatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi ütles Õhtulehele, et tänane leht on pühendatud Eesti ümmargusele aastapäevale.

Kuna homme ajaleht ei ilmu, siis on täna selle vahel Eestile pühendatud nädalalõpulisa. Lehes on näiteks usutlus Soome eest vabatahtlikult võidelnud sõjaveterani soomepoisi Raul Kuutmaga. Õhtuleht on soomepoistest kirjutanud seoses Soome 100. aastapäevaga.

Samuti on kogu see nädal Soome rahvusringhäälingus olnud Eesti nädal. Muu hulgas näidatakse filmi "Nimed marmortahvlil" ja ajaloolist draamasarja "Tuulepealne maa".

Soome riigi poolt tegid ametliku videotervituse president Sauli Niinistö ja peaminister Juha Sipilä



Samuti on oma videoõnnitlused Eestile edastanud ka Soome omavalitsuste liit (Kuntaliitto).