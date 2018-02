Selleks, et noored muusikud võistluseks õige meeleolu kätte saaksid, pani "Ringvaade" nad suure väljakutse ette – nad pidid oma instrumendi kõige keerulisemat nooti otse mängida ilma, et nad oleks saanud minutitki ette valmistada.

Kogemus, mille noored muusikud sellest võistlusest kaasa võtavad, aitab neil tänapäeva ülitihedas konkurentsis oma karjääri edendada, kontakte luua ja mõttekaaslasi leida. Konkursil osaleva löökpillimängija Tanel-Eiko Novikovi sõnul ei usu ta sõbrad välismaal, et Eestis selline saade üldse olemas on. Ta peab suurimaks väärtuseks Klassikatähtedes valitsevat koostöömeelt, sest muusikud on ju kõik ühe asja eest väljas – et kontserdisaalides oleks publikut ja et muusika kõnetaks võimalikult paljusid.

Kuidas tänavustel Klassikatähtedel publiku poolehoiu võitmine õnnestub, selgub üsna pea. Lisaks televaatajatele hindab muusikuid žürii, mille püsiliikmeteks on professor Ivari Ilja ja ooperitäht Juhan Tralla. Igas saates liitub nendega üks Eesti muusika tipptegija.

Võitjaid ootab rida auhindu, mille on välja pannud Eesti Kontsert, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Tänavu lisandub neile Eesti Rahvusringhäälingu poolt väljaantav eriauhind – osalemine sel suvel Edinburghis toimuval Klassika-Eurovisioonil (Eurovision Young Musicians 2018). Eesti esindaja saatmist mainekale telekonkursile toetab EV Kultuuriministeerium. Klassika-Eurovisioon toimub juba 19. korda ja Eesti muusikud on seal varemgi edukalt esinenud. Sel aastal oodatakse noori instrumentaliste 19 riigist. Otseülekanded võistluskontsertidest toodab BBC, kelle vahendusel näevad-kuulevad säravate tähtede mängu sajad tuhanded muusikasõbrad üle Euroopa.

Noorte teed läbi kuue võistlussaate juhib Marko Reikop. Saate režissöörid on Ülle Õun ja Erle Veber, muusikatoimetaja Timo Steiner ning produtsent Helen Valkna.