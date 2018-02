„Ühe asja olen küll saanud ära tehtud: et ma enam ei laula, sest ise sa ju ei kuule, kui su hääl pole enam selles kvaliteedis, mis ta varem oli,“ ütleb 54aastase lavastaažiga Helgi Sallo. „Nii et jah, laulmise jätsin 1998. või 1999. aastal. Aga mängida ma tahan. Olen ikka mõelnud, et see on vist sellest, et ma sündisin 1941, sõda oli Euroopas juba alanud ja põhiline oli varjendite vahet jooksmine. Lapsepõlves jäi mul mänguaega väheks, sellepärast ma nii hirmsasti mängida tahangi. Selles mõttes olen ma mängur, mulle meeldib laval mängida, ma ei saa midagi teha.“

Kui me Vana Baskini teatri direktori Aarne Valmisega kohtumist kokku leppisime, kartis Valmis, kas intervjuust üldse asja saab – teil on ukse ees esietendus „Öökuninganna“, õhkkond proovides olevat närviline ning pealegi juhtus teil etendusel „Hollywoodi tähed“, mida koos Katrin Karismaga mängite, hiljuti äpardus valguspargiga, mis teid lõplikult verest välja viis?

Nii need jutud tekivad. Ma ei olnud üldse närvis, olin väga rahulik. Lihtsalt üllatas, et Rae kultuurikeskuses võis selline asi juhtuda: hakkab teine vaatus pihta, aga lavavalgust pole! Ootame ja ootame, imestame, et miks me peale ei hakka, milles asi? Tuli välja, et prožektorid ei hakkagi tööle!