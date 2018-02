Nüüd on suur juubel siis käes! Laupäeval saab 100 aastat täis ja Eesti vabariik astub teise sajandisse. Meie koos temaga. Et Eesti sünnipäev endale meeldejäävaks teha, toome ära mõned võimalused, kuidas tänavune 24. veebruar veeta.

* Kell 10 kannavad Tallinki laevad Admiraliteedi basseini juures ette kontserdi laevade udupasunatel.

* Kell 10.15 rivistuvad Vabaduse väljakule kaitseväe üksused. Paraadi võtab vastu president Kersti Kaljulaid ja selle juhatab sisse kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. Paraadist võtab osa üle 1100 osaleja ja ligi 100 ühikut tehnikat. Liitlastest on paraadil Soome, Prantsusmaa, Gruusia, Itaalia, Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Ukraina ja Ameerika Ühendriikide liputoimkonnad. Samuti osalevad seal NATO Eesti lahingugruppi kuuluvad Suurbritannia ja Taani üksused. Sobiva ilma korral lendavad paraadist üle kaitseväe ja liitlaste õhuvahendid, muu hulgas Eesti õhuväe kopterid Robinson R44, õppereaktiivhävitajad L39 ning Balti õhuturvet tagavad Itaalia hävitajad Eurofighter ja Taani hävitajad F-16. Pärast paraadi on huvilistel võimalus tutvuda tehnikaga.

* Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul maksab loomaaia pilet 24. veebruaril vaid üks euro! Piletikassad on avatud kell 9–15. Loomaaias saab ringi vaadata kella 17. Tasuta pääseb aga Tallinna botaanikaeda. Lasnamäe-poolne rippsilla värav on avatud kella 10–17 (avatud ainult selleks sündmuseks, muul ajal jääb see lukku). Lahti on linnamuuseumi filiaalid ja kirjanike majamuuseumid Kadriorus. Näitus „Riik ei ole kunstiteos“ Tallinna kunstihoones on avatud tasuta kella 12–18. Kui paraad vaadatud, on hea tulla tasuta eestikeelsele tuurile, mis algab kell 14.30.

* MTÜ Oleviste Hoolekanne korraldab kell 12 Oleviste kirikus heade inimeste abiga kodututele ja vähekindlustatutele Eesti vabariigi 100. sünnipäeva vastuvõtu.

* Kell 13 esinevad Jaani kirikus Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor ja Püha Miikaeli poistekoor kontserdiga „Laulame Eestile“.

* Kell 15 algab Kaubamaja kõrvalt, kunstiakadeemia vanalt kinnistult Gonsiori ja Laikmaa tänava nurgal jalutuskäik, kus minnakse Jaak Juske eestvedamisel avastama kohti, mis on seotud sajandi eest Eesti vabariigi sünnilooga.

* Lasnamäel, Jüriöö pargis süüdatakse kell 15 tuli, peetakse kõnet ja pannakse pärjad Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde. Pärast tseremooniat pakutakse linnarahvale sooja suppi.

* Nõmme kultuurikeskuses on kell 16 tasuta kontsertaktus, kus laulavad Linda Kanter ja Marko Matvere.

* Kino Sõprus avab kell 17.30 uksed, et suurelt ekraanilt ühiselt vaadata teleülekannet Tartus toimuvalt presidendi vastuvõtult.

Tartus

* Kell 9.15 toimub Kaitseliidu Tartu maleva ja üliõpilasorganisatsioonide pidulik rivistus Tartu Vabadussõja mälestussamba „Kalevipoeg“ juures.

* Kell 10 on Tartu tähetorni juures Eesti lipu austamise tseremoonia, millest võtavad osa meeskoorid ja puhkpilliorkester.

* Kell 10.45 süüakse Raekoja platsil sünnipäevakringlit.

* Kell 11.15 jumalateenistus Jaani kirikus.

* Kell 12 heisatakse teaduskeskuse AHHAA esisel platsil kõige kõrgem(ale) Eesti lipp. See tõuseb ilmaõhupalliga otse taevastesse kõrgustesse.

Pärnus

* Kell 7.31 heiskavad Pärnumaa skautide ja gaidide maleva esindajad lipu Rüütli platsi. Esinevad Pärnu Kunstide Maja poistekoor, ettevalmistuskoor ja Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor. Pärast lipu heiskamist saab osaleda ekskursioonil „Pärnu – Eesti vabariigi sünnilinn“.

Narvas

* Kuna Eesti linnadest tõuseb päike esimesena Narvas, toimub kõige varasem lipuheiskamise tseremoonia sealse linnuse Põhjaõues, ja seda kell 7.18. Esineb orkester. Pärast lipuheiskamist saab seal nautida pidulikku hommikukohv. Lipuheiskamise järel väljub eritellimusel buss Peetri platsilt Garnisoni kalmistule, kus pannakse Vabadussõja mälestussamba jalamile pärjad.

Kuressaares

* Kell 9 on Vabadussõja ausamba juures pärgade paneku tseremoonia. Kell 9.30 on keskväljakul Kaitseliidu paraad. Esinevad Kuressaare linnaorkester ja koorid.

Raplas

* Kell 7.33 heisatakse kultuurikeskuse ees pidulikult lipp. Varahommikune sünnipäevakringel ja soe jook Rütmani galeriis. Kell 12 jumalateenistus Rapla kirikus. Kell 13 pärgade asetamine Vabadussõjas langenute mälestussamba juurde. Kell 13.25 Kaitseliidu Rapla maleva paraadmarss kiriku juurest Karmani platsile, kus järgneb tehnika näitus ja sõdurisupp. Kell 14 näidatakse kultuurikeskuse suures saalis dokumentaalfilme Rapla ajaloost ja kammersaalis on tegemist noortele.

Võrus

* Kell 16 on Võru gümnaasiumis kontsertetendus „Ma Sulle kirjutan, Eesti...“. Palume kaasa võtta vahetusjalanõud!

Sauel

* Kaitseliidu Saue kompanii ja naiskodukaitse Saue jaoskonna pidulik jalutuskäik, millega liituvad ümbruskonna Lions klubid, kes tulevad jalutuskäigule Eesti lippudega. Suur soov on kokku saada vähemalt 100 lipust koosnev rivi. Võtke kaasa Eesti lipp ja tulge kell 14.45 Saue kompanii juurde, mis pikneb Sauel, Ladva 1. Kell 14.15 pakuvad Keskuse pargis naiskodukaitsjad sõdurisuppi ning Lionsid sooja jooki. Saue kompanii juurest asuvad kolonnid teele kell 15. Jalutuskäik päädib pärgade panekuga mälestuskivi juurde, et avaldada Eesti vabaduse eest langenutele austust.

Mujal Eestis

* Eestis on üle 100 kodulähedase terviseraja, kus pole liikmemaksu ega hapnikupuudust ning mis ootavad liikumishuvilisi kogu aeg. ”Vabariigi terviseks!” kulmineerub 24. veebruaril, kui kõik on oodatud kõikjal Eestis terviseradadele, et teha üheskoos mitu ringi ümber maakera. Liikumiskilomeetrite arvestus toimub reaalajas internetis, kirja saab ennast panna kodulehel www.terviserajad.ee ja liituda väljakutsega Facebooki lehel.

* Kell 12 algab rahvamatk Pakri poolsaarel. Teeme seitsmekilomeetrise ringi alguse ja lõpuga Pakri tuletorni jalamil. Alustame uhkelt lipu ja hümniga. Lõpetame mõnusalt supi ja tralliga. Kaasatud on Kalevi pataljoni kaitseväelased jt.

* Kell 12.15 kogunetakse Viimsis Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi juures. Kell 12.30 väljub buss ausamba juurest Viimsi mälestuskivi juurde. Kell 13 jalgsimatk Viimsi mälestuskiri – Lubja tuletorn – Põhjakonna trepp – Viimsi mõis.