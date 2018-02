"See lõi mind täiesti pahviks! See on suur au, see ületab kõik formaalsed autasud, diplomid ja medalid, sest see on see, mida rahvas valib," ütles Ivo Linna "Aktuaalsele kaamerale". "Mul tõesti oli klomp kurgus," tunnistas laulja.

Ligi 2000 hääletajat tekitasid pingerea, mille esikümnesse pääsenud Ivo Linnal, Ott Tänakul, Albert Uustulndil, Heli Läätsel, Arnold Rüütlil, Vjatšeslav Leedol, Juhan Smuulil, Debora Vaarandil, Vigala Sassil ja Aadu Hintil tuli konkureerida ka selliste nimedega nagu Viktor Kingissepp või Elmar Ilp.

Kui ajaleht korraldas küsitlust pigem meelelahutuslikul eesmärgil, siis sajandi tuntuim saarlane näeb sellise pingerea tekitamisel ka sügavamat sisu.

"Minu jaoks on positiivne pool see, et meie väga kiiresti muutuvas maailmas toovad need sada nime midagi meelde. Me peame mäletama. Ilma selleta ei saa olla," märkis Linna.

Saarte Hääl on aga otsustanud, et kümnendast kohast kuni sajani nad pingerida ei avalda.

"Olgem ausad, ma ei ole veel nii palju sõimata saanud kui selle hääletamise käigus," naeris peatoimetaja. "Inimestel on väga palju isiklikke emotsioone seotud nende isikutega. Sellega seoses me otsustasime, et häältesaagi näitame ära ainult esikümnel ning ülejäänud 90 edastame tähestikulises järjekorras."