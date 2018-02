Traditsioonilisel Tartu linna Eesti Vabariigi aastapäevaaktusel Vanemuise kontserdimajas andis Tartu linnapea Urmas Klaas üle Tartu aukodaniku tiitlid ja teenetemärgid Tartu Täht, enne kontserti ja linnapea vastuvõttu pidas tartlaste ees oma aasta tähtsaima kõne peaminister Jüri Ratas.

Peaminister pidas oma kõnes vajalikuks natuke moosida tartlasi, nimetades Tartut hariduse ja teaduse pealinnaks ning riigi tasakaalustajaks.

„Asustusajaloo poolest on meil vedanud,“ sõnas Ratas. „Eesti riigist kaheksa korda vanema Tartu linna näol on meil olemas Põhja-Eestit ja pealinna tasakaalustav keskus ulatusliku tagamaaga. Väljakutseks nii ajaloos, aga ka tänapäeval on see, kuidas need Eesti riigi kaks erinevat poolust, kaks suurimat keskust toimiksid teineteist täiendavalt. Nii majanduslikus, ühiskonnakorralduslikus kui ka kultuurilises mõttes.“