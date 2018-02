Varem heategevuslikku organisatsiooni Save the Children (Päästke lapsed ingl. k. - toim.) vedanud Justin Forsyth astus UNICEFi asedirektori kohalt tagasi. Mehe sõnul ei soovi ta, et tema minevik mustaks UNICEFi kuvandit.

BBC kirjutab, et süüdistuste kohaselt saatis ta kolmele naiskolleegile Save the Children'is sündsusetuid tekstisõnumeid ning kommenteeris noorte naiskolleegide riietust, välimust ja tegi muid sobimatuid märkusi. Naistele, kes sõnumitele ei vastanud, saatis Forsyth täpsustava e-kirja, uurides, mida nad tema ettepanekutest-kommentaaridest arvavad. Forsythi sõnul on ta ohvritelt juhtunu eest vabandust palunud.

Ta on veendunud, et osa teda ümbritsevast meediakärast on selleks, et temaga seotud organisatsioonide mainet mustata.

Briti heategevusorganisatsiooni Save the Children kontor Afganistanis sattus alles kuu aega tagasi ISISe rünnaku alla.