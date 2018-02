Olles eelnõu üks 65st algatajast ei kripelda Repinski süda, et hääletusel ei osalenud. „See on ju vastu võetud, ma siin mingisugust probleemi ei näe.“

IRLi saadik Raivo Aeg oli Toompea lume jalge alt pühkinud ning end üle Suure ja Väikese väina vedanud. „Olen hetkel Saaremaal, oma valimisringkonnas ja kohtun siin saarlastega,“ ütles Aeg, kellel jätkuvad kohtumised ka homme. „Ma andsin eelnõule, mida ma igati toetan, oma allkirja ära, et ma arvan, et ma ei hoidnud ennast protsessist kõrvale.“

Sarnaselt Aegile viibis Saaremaal reformierakondlane Urve Tiidus, kes enda sõnul toetab tänuavaldust kogu südamest. „Kuna Eesti vabariigi sünnipäeva nädal tegi muudatusi kohustuste ajakavasse ka valimisringkonnas, kodusaarel Saaremaal, siis pidin paraku istungisaalist eemal viibima,“ põhjendas Tiidus puudumist riigikogusaalist.

Sotside leeri kuuluv Heljo Pikhof viibis hääletuse ajal Tartus, kus samuti kohtus valijatega. „Valijatega olid kohtumised juba ammu sõlmitud,“ täpsustas Pikhof.

Eelnõu hääletuselt puudus ka vabaerakondlane Jüri Adams, kes võrreldes teiste vastanutega, ei kuulunud ka algatajate leeri. „See, et ma ei olnud algataja, on täiesti juhuslik, nagu ka see, et mind ei olnud riigikogus,“ rääkis Adams. „Mul oli tervis kehv ja täna ei olnud midagi sellist, mis minu puudumise tõttu oleks tegemata või vastuvõtmata jäänud.“