Kanada peaminister Justin Trudeau on varemgi kandnud indiapäraseid kostüüme. Trudeau on osa võtnud Diwali'st, hindu valgusfestivalist ja pühast, kuid oma ametlikul visiidil Indiasse peaminister suisa sätendas, vahendab BBC.

Reisi jooksul alates 17. veebruarist on Trudeaude perekond kolmel korral erinevad India rahvusrõivaid kandnud. Ning seejuures veel eriti värvikaid ja sädelevaid rõivaid. Igal võimalusel teevad nad ka viisakuse märgiks kokkupandud kätega žesti. Bollywoodilikud kostüümid ja viisakused panevad aga indialased muigama. Üks kodanik kirjutab: „Kas asi on minus, või on see näitemängulik nunnusus juba liiast? Muide, härra, et te teaksite, ega me nüüd iga päev ka niimoodi riides pole. Isegi mitte Bollywoodis.“ Teine lisab: „Isegi kui Trudeau oleks India peig pulmapeol, oleks ta liiga uhkeldavalt riides.“

Kullasäras: Trudeaude perekond India Bollywoodi näitlejaga. (Reuters/Scanpix)

Is it just me or is this choreographed cuteness all just a bit much now? Also FYI we Indians don’t dress like this every day sir, not even in Bollywood. pic.twitter.com/xqAqfPnRoZ — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 21, 2018

Even if Trudeau was an Indian groom at his wedding reception he’d look ridiculously overdressed. https://t.co/1tQWMOEEKt — Shivam Vij (@DilliDurAst) February 21, 2018

Peaminister Trudeau on visiidil terve perega, tõmmates endale paljude poliitikute pahameele. Seitsmepäevasest külastusest kulus India liidritega kohtumisele kõigest üks päev. „Soovin teile järjekordset toredat puhkust,“ ütles parlamendiliige Pierre Poilievre sarkastiliselt Twitteris.'