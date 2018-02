Tallinna toomkirik toob vabariigi aastapäeval välja suure, ligi sada aastat vana riigilipu (pildil), mis leiti kirikust peidetuna.

Vabariigi aastapäeval on plaanis kirik lahti teha kell 8, et inimesed saaksid tulla pärast lipuheiskamist kirikusse tuulevarju ja süüdata küünlad. On võimalus ronida ka torni, et näha riigi sünnipäeva hommikuvalguses üle Tallinna.

„Lisaks toome välja ühe eelmise vabariigi aegse mastilipu, mis on hiiglama suur – neli meetrit pikk ja kaks meetrit lai – ja mis olla pärimuse järgi 1980ndatel toomkirikust leitud,“ rääkis kirikuõpetaja Arho Tuhkru Õhtulehele.

Lipp leiti toona kirikust orelirõdu juurest, katuse alt. Kuna selle mõõtude suhe ei vasta riigilipu omale, pole Tuhkru sõnul usutav, et seda oleks kasutatud riigiasutustel.