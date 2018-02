Tartu endise nakkushaigla peahoone on nagu magnet, mis tuld ligi tõmbab. Suure hoone parempoolne tiib põles maha möödunud aasta augustis, vasakpoolne ööl vastu neljapäeva. Suurtulekahjus sattus ohtu 29 inimese elu.

Miljööväärtuslik hoone oli palatite kaupa üüritud elu hammasrataste vahele jäänud inimestele ja neile, kes endale korralikku elupinda lubada ei jaksa. Kuna mõnigi üüriline oli ööl vastu neljapäeva puhkenud põlengu ajal napsune, siis imestavad ka puitmaja elanikud, et kõik öisest tulemöllust eluga pääsesid.

LEEGID AKNAST: Päästjate kohale jõudes lõid teise korruse akendest leegid juba välja. (Päästeamet)

Vennad võitlesid välisukseni läbi leekide

Tartu uuskesklinna piirkonnas asuvast kunagisest uhkest hoonest avaneb praegu nukker pilt. Maja sisemus on nii söestunud ja hõredaks põlenud, et tulekahju ajal venna juures elanud sinise silmaga Ats tõdeb, et elus on ta jumala armust.