"Olen kuulnud, et armastus võib tekkida silmapilgust. Arvan, et see pilk oli täna!" kirjutas klient südamega kaunistatud tšekile.

"Tea, et see tunne on vastastikune ning loodan siiralt, et me kohtume taas. Sinu soe armas naeratus ja Sinu huumor ei lähe niisama lihtsalt meelest," seletas teenindaja.