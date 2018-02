Vaid paarinädalase etteteatamisega külmutas sotsiaalkindlustusamet 1. veebruarist toetused mitmetele puuetega inimestele mõeldud abivahenditele, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habichti sõnul polnud asjaosalistel mingit võimalust otsuses kaasa rääkida, veel vähem seda mõjutada.

Nagu ütleb sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna Raimo Saadi on piirangute põhjus lihtne: „Abivahendite kasutajate arv on aasta-aastalt kasvanud ning sellega võrdväärselt ei ole abivahendite eelarve kasvanud. 2019. aastaks ja sealt edasi oleme esitanud riigieelarve lisataotlused, et katta vajalik abivahendite vajadus aastaringselt. Läbirääkimised alles käivad.“

Anneli Habichti sõnul ei ärritanud otsus neid puudutavaid inimesi niivõrd sisuga, kuivõrd viisiga, kuidas see tehti - kiiresti ja osalistega nõu pidamata.

„Me kaasame suuremate muudatuste puhul alati erinevaid osapooli,“ ütleb sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärv. „Siin ei olnud kahjuks küsimust, kas ISO koodid (igale abivahendile omane kood – toim.) kinni panna või mitte, vaid siin tuli erinevaid eelarveridu võrreldes otsustada, millised hüvitised peatada. Me lähtusime siin sotsiaalhoolekande seadusest, mille kohaselt on meil õigus ettenähtud riigieelarve vahendeid jaotada abivahendite ISO-koodide kaupa erinevalt.“