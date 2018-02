Chuck Berry. Elvis Presley. Marc Bolan. John Lennon. Eric Clapton. Bob Dylan. Jimi Hendrix. The Edge. Mis on neil väga erinevatel muusikutel ühist? Nad kõik on mänginud Gibsoni kitarriga, ent nüüd on legendaarne Nashville'i firma pankroti äärel.

Üle saja aasta tagasi Michigani osariigis asutatud mandoliinifirma Gibson, mille peakorter asub praegu USA kantripealinnas Nashville'is, hakkas elektrikitarre valmistama 1935. aastal, kirjutab The Telegraph. Neist on saanud maailma ühed kuulsamad muusikainstrumendid.

Kitarrist Les Pauli nimi muutus Gibsoniga koguni võrdväärseks – 1950. aastate algul leiutas ta koos Gibsoni presidendi Ted McCarty, tehase juhi John Huisi ja nende tiimiga uue elektrikitarrimudeli. Gibson Les Paul on kõlanud tänu mitmekülgsusele nii kantrivendade, bluusi-, džässi- ja soulikitarristide kui ka hevimeeste ja punkarite käes. Isiklikke Gibson Les Pauli variatsioone on koos firmaga välja töötanud arvukad tippmuusikud, nende seas näiteks Led Zeppelini kitarrist Jimmy Page, Guns 'N Rosese rokkar Slash, Eric Clapton, Mark Knopfler ja Gary Moore.

Vaatamata auväärsele pärandile sipleb Gibsoni kitarritööstus hiigelvõlgades ning on The Telegraphi teatel pankroti äärel. Viimatine juht Bill Lawrence pidas firma eesotsas vastu vähem kui aasta. Äsja pukki seatud Benson Woo ees seisab peaaegu võimatuna tunduv ülesanne: likvideerida 375 miljoni dollari ehk umbes 302 miljoni euro suurune võlg selle aasta augusti lõpuks. Koos investeerimispangaga käib kibe refinantseerimisplaanide kavandamine. „Tänavune aasta on kriitiline ning Gibsonil hakkab aeg otsa saama,“ nentis Moody'si esindaja Kevin Cassidy Nashville Postile.

Tegevjuht Henry Juszkiewicz usub siiski, et uute äristrateegiate abil saab kogu võlg makstud, kuid see võtab aastaid.