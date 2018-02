Tõdemusele „eestlased täidavad vene seadusi saksa täpsusega“ tuleks lisada „suheldes sealjuures omavahel inglise keeles“. Muidugi peab keelde kogu aeg siginema mujalt tõlgitud, teisendatud, laenatud ja varastatud sõnu. Kui keel enam ei täiene, võib ta panna klaaspurki ja asetada ERMis Kukruse memme kõrvale, kes oli ka kunagi elus ja terve, ainult et siis suri ja maeti.

Üha sagedamini kuuleb aga eesti keelt emakeelena rääkivate inimeste vestlusi, kus pool tekstist on inglise keeles. Mitte nii, et lihtsalt mõni väljend on kohandatud suupäraseks – näiteks feilima. Räägitaksegi kaht keelt segamini. Sest inglise keeles on justkui lihtsam ennast väljendada, iseäranis teise spetsialistiga tööasju ajades.

Arusaadav: internetikeskkond on suures osas ingliskeelne, telekanalid samuti, lisaks erialakirjandus ja -loengud. Muidugi hakkad suhtlema keeles, kust infot ammutad.

Õnneks on tagasipöördumine eesti keele juurde lihtne: tuleb hakata jälle selles keeles lugema – küll siis täieneb ka sõnavara ja väljendusoskus. Võtame endale eesmärgiks lugeda Tartu rahu 100. aastapäevaks läbi sada eestikeelset raamatut. Alustame homme. Hea küll, esmaspäeval. Head eesti keelt!