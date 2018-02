EKRE soovitud hümniseaduse järgi võiks kõigepealt kinni panna ühe selle autori Martin Helme enda, kelle tervituskaardil on valesti kirjutatud nii hümni pealkiri kui autori nimi ning seletuskirjas on ka vabariigi aastapäevaks märgitud vale kuupäev. Või loeb EKRE õigeks vaid enda varianti ning karistada saavad kõik selle vastu eksijad?

Uue erakonna loomiseks saladuskatte all käivad ettevalmistused annavad kinnitust Eesti vabariigi jätkuvast elujõust. Lehmakauplemine loob mõttelise silla sõjaeelse aja ja praeguse Eesti vahele ning võib vaid heameelt tunda, et meil jätkub rammusat riigipirukat, mida ka uute tulijate vahel jagada.

Proosit, Mikser!

Sotsid tembeldaks kõik need, kes riigi sajanda juubeli puhul julgevad Lätti sõita, muidugi rahvavaenlasteks. Punase erakonna seisukohad kõlavad minevikuhõnguliselt, kui vaid üks erakond teadis, mis on tõde ning kuidas rahvas õigesti elama peab. Kas oleme sealmaal, et kes ei ole sotside aktsiisipoliitika poolt, on Eesti riigi vastu?

Kreenis aurahad