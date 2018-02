Järva sõnul jäävad paljud külalised Tartusse ka ööbima. "See tähendab meie jaoks seda, et ka linnaruumis ja laiemalt peame me ka avalikule korrale ja inimeste ohutusele rohkem tähelepanu pöörama." Peamiseks põhjuseks on tema sõnul tõik, et Tartus on inimesi lihtsalt tavapärasest rohkem. "Need on meie jaoks kõige suuremad väljakutsed, aga mingisuguseid erakorralisi sündmusi keegi ei planeeri. Ka ohuhinnangud näitavad, et kõik on kenasti kontrolli all," lisab ta. "Seetõttu ei piira politsei näiteks mingisugust liikumist ei Eesti Rahva Muuseumi ümber ega Tartu linnas. Kõik saavad rahulikult jalgsi jalutada," lubab politseinik.

Tartu politseijaoskonna juht Veiko Järva arvates on presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamine Tartus suur au. "Seetõttu on meil väga hea meel külalisi siin võõrustada," ütleb ta. "Aga see eeldab ka teatud ettevalmistusi – nii nagu külaliste vastuvõtmine ikka." Järva sõnul on koos partneritega juba pikemat aega astutud samme selleks, et Eesti Rahva Muuseum, kus vastuvõtt tänavu toimub, oleks võimalikult turvaline.

Küll aga tuleb mõne piiranguga arvestada autojuhtidel. "24. veebruaril on väike piirang Muuseumi teel ERMi ees ja seal jääb suletuks tänavalõik, mis algab lumepargist kuni järgmise ristmikuni," kirjeldab ta lisades, et muuseumi ümber liiklust siiski ei takistata, kui arvata välja üks muuseumi parklatest. "Ka pered, kes soovivad 24. [veebruaril] lumeparki lusti sõitma, pääsevad kenasti sinna [lumepargi] parklasse ligi ja seal me probleeme ei näe."

Küll aga tuleb droonilennutajatel arvestada, et muuseumi kohal lendamiseks on tarvis teha veidi eeltööd. "Kõik drooniga lendamised Eesti Rahva Muuesumi kohal on vajalik registreerida Politsei-ja Piirivalveametis," lisab Järva. "Järjekordselt: me ei keela kellegi seda teha, kuid tekib registreerimise kohustus."

Politseinike tööpäevad kestavad mõnest tunnist terve päevani

Turvalisuse tagamiseks väljaspoolt ülikoolilinna politseinike Tartusse ei tooda. "Lõuna prefektuur saab oma jõududega hakkama," ütleb Järav. "Peale selle: me ju arvestame ka naabritega – pidupäev on ju kogu vabariigis. Tallinna kolleegidel on ju paraad, kus nemad oma ülesandeid täidavad ja ka teised prefektuurid täidavad oma ülesandeid. Igal pool on omad väikesed või suuremad pidustused ja politsei on igal pool kaasatud."

Sellest hoolimata saab kolme päeva jooksul, reedest pühapäevani, Tartus tööl olema sadakond politseiniku. Kui pikad saavad olema nende vahetused? "Väga erinevad," vastab Järva. "Mõni tuleb ainult paariks tunniks, teeb vaid üksiku detaili ära ja teistel võib vahetus olla kuni 12 tundi – nii nagu see tavapäraselt on," kirjeldab ta, et päris kõigil ei tule pidupäeva tööpostil siiski veeta.

Kas neile, politseinikele kes seda siiski tegema peavad, on kuidagi ka mõeldud? "Oleme nendele ka söögi korraldanud ning üks väike maiustus saab ka igale politseinikule taskusse pandud enne vahetuse algust. Nii et peame kindlasti ka oma inimesi ja kolleege meeles. Aga keskendume külaliste vastuvõtmisele ja kogu ürituse turvalisuse tagamisele," kirjeldab Järva.

"Kutsume kohalikke tartlasi üles külalisi mõistlikult võõrustama ja saame aru, et meil on ikkagi pidupäev; ehtima kõik oma kodud ja hooned sini-must-valgetega ja see on parim ja vähim, mida igaüks külaliste vastuvõtmiseks teha saab," sõnab politseinik.

Lätti sõitjadki on kaitsva pilgu all

Mitmed eestlased on 24. veebruaril sõitmas aktsiooni korras autodega ühiselt Lätti. Kuidas on politsei valmistunud selleks? Tartu politseijaoskonna politseimajor Alvar Pähkli sõnul on ettevõtmise korraldajad täitnud politsei poolsed soovitused ja taotlenud vastavad kooskõlastused. Politsei loodab, et naaberriigi külastusaktsioon kulgeb kõigile ühtmoodi turvaliselt.

Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri sõnul võib politseinikke Lätti viivate teede ääres ka kohata. "Pärnu politseijaoskonnas on tõesti sel päeval planeeritud teenistusse veidi lisajõude ning neid võib trassidel kindlasti kohata," ütöleb ta ja lisab, et politsei eesmärgiks on liikluse rahustamine. "Tuletan meelde, et liikluses on kõige tähtsam olla tähelepanelik ja viisakas, kasutada nõuetekohast turvavarustust ja autorooli istuda alati vaid kainena," sõnas Sinimeri.