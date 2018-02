Martin Helme kirjutas seletuskirjas, et Pärnu Endla rõdult kuulutati Eesti Vabariik välja 12. veebruaril 1918. aastal, ehhki tegelikult toimus see 23. veebruaril.

Eile jõudis avalikkuse ette, et EKRE saatis välja hümni kaitsmise reklaami, kus oli hümni pealkiri ja sõnade autor vigaselt kirjutatud. Täna selgus, et piinlik viga on ka hümni seaduse eelnõu seletuskirjas.

"See ei ole lihtsalt näpukas. Sellist põhimõttelist viga ei tohiks endale riigikogu liige ja pealegi veel ajaloolane lubada. Asi on seda hullem, et teatavasti kuupäevi 1.-13. veebruar 1918. aastal kalendris üldse polnud, kuna mindi üle uuele kalendrile. Nii tundub, et EKRE jaoks pole Eesti riiki üldse olemas. Või elavad nad mõnes teises riigis," arvas Juske.

Õhtulehel ei õnnestunud Martin Helmelt kommentaari saada.