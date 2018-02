Üle nädala vahi all olnud ärimees Hubert Hirv on Eesti ajakirjanduse jaoks justkui Loch Nessi koletis – nime onkõik kuulnud, aga pildile on ta jäänud vaid korra ja sedagi väga uduselt. Õhtuleht asus Hirve tausta uurima ja leidis internetist 2005. aastal tehtud pildid, kus väidetavalt tihedalt allilmaga seotud Hirv käis jahil väga prominentse seltskonnaga. Muuhulgas kuulus seltskonda ka toonane kaitsepolitsei peadirektor Aldis Alus.

„Nad on vanad pätid, vabandust,“ ütleb endine keskkriminaalpolitsei Koit Pikaro, kui kuuleb nimesid Hubert Hirv (59) ja Pavel Gammer (54). Pikarole on nimed teada, sest 1990ndatel, kui Hirv ja Gammer allmaailmas alles pinnavirvendustena mõjusid, pidas Pikaro kurikaeltele energilist jahti.

Vaata videost, mida pakutakse pearoogadena Hirve ja Gammeri kinnistul asuvas Beer House's.

„Venemaa sugemetega Gammer tegeles minu teada varem salaalkoholiga. Hirv pööritab aga Venemaalt Eestisse sissevoolavat raha,“ rääkis Pikaro 2003. aastal Eesti Päevalehele. „Nad on pakkunud ka võlgade sissenõudmise teenust Vene ärimeestele, kellele Eesti mehed on võlgu jäänud või kellele Eestist müüdud kaup pole vastanud kokkulepitule. Samas ma arvan, et nad ei ole allilma hierarhias sugugi esimese suurusjärgu tähed.“