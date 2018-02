Palju on rõhutatud, et pärast seksi peaks iga oma tervisest hooliv naine minema kindlasti pissile. Seda selleks, et vältida ja vähendada võimalust põletiku tekkeks. Mida peaks veel üks naine teadma sellest, mis seksile järgnema peaks?

Kui sa ei ole kindel, kas tead, kuidas käituda, et oma tervist pärast seksi hoida, siis vaata, milliseid soovitusi jagab portaal Womens Health.

Viis asja, mida pärast seksi tegema peaks