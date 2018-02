"Tagurpidi lipu tegemiseks läheb vaja curacao likööri, kohvi ja vahukoort. Õige lipu saab aga jogurtiliköörist, kohvist ja toiduvärviga toonitud vahukoorest," ütleb ööklubi Cafe Amigo juht Taavo Raag.

Millise brändi sinist likööri kasutada, Taavo sõnul vahet pole. Küll aga tuleks vahukoorest eelistada kodumaist pakikoort ja mitte sifoonpudelist lastavat kasutada. "See on kõige õigema maitsega," kinnitab kogenud baarman. Ja kuigi espresso on parim variant, saab edukalt hakkama ka presskannus tehtud kangemat sorti kohviga.

Vahukoorepakki võiks minut aega loksutada, siis tõmbus ta piisavalt paksuks, et saaks mööda lusikat piisavalt aeglaselt kohvile niristada. "Muidugi võib ka mikserdada ja kui vaht kogemata liiga tugevaks läheb, selle lusikaga joogi peale tõsta," pole Taavo sõnul ka siis katki midagi.