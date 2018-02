On möödunud aegu sest, kui Eesti sai vabaks,

siin elades tunne on kõigil sees õige uhke,

saabunud aeg, mil see nagu lilleõis õide puhkeb.

Me südamed hingavad kodumaaga taktis samas,

rahvas hindab, et hümn ja tunne oleksid samad

nagu siis, kui kuuldi seda vabalt esimesel korral,

nüüdki hinges on hellus, kui hümni heli kõlab.

Kõik inimesed siin on erinevad, see juba tavaline,

vaimsust ei hinnata nii nagu see oleks rahaline,

see on hea, sest erinevused rikastavad meid,

näitavad ka seda, mis on peidus sügaval meis.

Väike riik, vähe inimesi, oma rada igaüks läbib,

vaatamata sellele, rahvustunne on meid läbiv,

oma rahvuse pärast me ei pea tundma küll häbi,

tugevuse tõttu me iseseisvus ei saa lihtsalt läbi.

Selles riigis olen sündinud ja ta on tähtsal kohal,

rahuolu nagu siin, ei leia ma üheski teises kohas,

noored on aktiivsed, võtavad alati hoogsalt sõna,

suhtlemiseks olulised on meil omakeelsed sõnad.

Hästi me hoiame oma riigi põlde, metsi ja järvi,

hoolime, et jääks meist puhast loodust ka järgi,

riigilipul meil ilutsevad kolm olulist värvi,

sinimustvalge eestlastele on uhkuse värvid.

Halvasti on see, et töökohti jääb üle pidevalt,

arvan, et seda tuleks hakata jälgima pingsamalt,

õpitakse aastaid, aga tööd see vaev veel ei kindlusta,

seepärast minnaksegi maailma elujärge parandama,

palk võiks olla meie riigis töölistel ehk parem,

vaatamata sellele arvamus riigist on heal tasemel,

sporti meie inimeste seas hinnatakse kõrgelt,

suuri eesmärke ei peeta meie seas liialt kõrgeks.

Mõnus jalutada metsas, ärge võtke seda ära,

see on võimalus kuidas saab unustada kära,

metsaõhk aitab säilitada sära me silmades,

nii et hoiame ise palun metsa ka päevas tänases.

Me riik väike, igal pool oleks nagu kodutänav,

siin on me jaoks alati avatud armas koduvärav,

ootame tagasi neid, kes on välismaale läinud,

sest siin olete olnud ja ka ilmavalgust näinud.

Teie oskusi ja teadmisi just Eestis vajatakse,

nii sellele riigile paremat tulevikku rajatakse,

üldse ei salga seda, et siin on meil elada hea