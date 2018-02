Seda kõike on tagantjärelegi kohutav vaadata. Tundub uskumatu, et suutsime sellest siiski välja tulla ning taas iseseisvate riikide hulka tõusta.

Täna peame mõtlema tänutundega neile, kes võitlesid Eesti eest ka siis, kui mingit lootust polnud, kes uskusid, kui uskujaid oli päris väheks jäänud, kes otsekui elasid edasi „Eesti ajal", kuigi Eesti aega enam polnud.

Kui Eesti riigi sündi võib ajaloos hinnata lihtsalt üllatavaks, siis selle taastamist aastakümneid kestnud võõrvõimu järel on peetud täiesti võimatuks. See, et sellega ikkagi hakkama saime, peaks meile tublisti enesekindlust andma. Seda enam, et me pole lihtsalt iseseisvust taastanud, vaid end ka maailmas korralikult maksma pannud.

Loomulikult pole me oma asjadega päris seal, kus soovime, kindlasti tehakse meil lollusi, kuid need on vähemalt meie oma lollused. Ning seetõttu on mul sügavalt ükskõik, kui idapiiri tagant taas kiunumist kostab või kohapeal mõni tarkpea „õnnist nõukaaega“ tähistab. Sest nemad on kõik kaotanud, meie aga võitnud.

Mis saaks pakkuda suuremat enesekindlust kui see? Enesekindel inimene ei pea aga olema kuri ja kogu aeg millegi või kellegi peale solvunud.

Oma riigi 100. sünnipäeval võiks lihtsalt tingimusteta rõõmus olla.