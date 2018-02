Sajandaks sünnipäevaks kingiksin Eesti rahvale taskupeegli. Mitte, et öelda: vaata, milline sa ise oled. Hoopis selleks, et igaüks enda olemasolu kogu aeg meelde tuletada saaks, kui vaja peaks minema.

Keegi ei oska öelda, millal poliitikutel omavahelisest kaklemisest piisavalt aega üle jääma hakkab, kindlam on sellega mitte niipea arvestada. Küll aga tasub arvestada iseendaga, oma olemasolu kas või peeglist aeg-ajalt üle kontrollides. See ei ole „palju pisikesi heategusid toob lõpuks maailmarahu”. Fakt on see, et juba veerandtunnil, vahel isegi paaril sekundil meie ajast on otsene kasu ja mõju. Mine verd andma – päästa kellegi elu. Kinnita turvavöö – päästa iseenda elu. Naerata turistile – päästa Eesti maine. Juba täna.

Eestlaste edu ja rahvusvahelise tuntuse eest ei vastuta keegi peale eestlaste – äris, kirjanduses, hariduses ja kunstis. Meil on palju andekaid ja produktiivseid disainereid ja kunstnikke. Selle asemel, et osta iga paari kuu tagant H&Mist kott, mis niikuinii tuhandetel juba on ja varsti katki läheb, kogu natuke ning osta üks korralik ja eriline.

Kui kõhkled rahatähti käes kaaludes, heida pilk peeglisse – ehk lahutab just sinu väljakäidav summa noort loojat enesetäiendusreisist ja läbilöögist välismaal? Kõik suured kunstnikud on alustanud tähelendu varakate imetlejate näol. Vähemalt need, kes eluajal tuntust nautida on saanud.

Kui disainertoodete jaoks raha pole, on võimalusi veel. Mine õpilasfirmade laadale, osta masstoodanguküünalde asemel järgmised jõulukingid just sealt. Kiida noori, aga ära hoia ettepanekuid endale, sinu väike tagasipeegeldus võib nad ajapikku Eesti, isegi Euroopa parimateks juhtida.

Eesti lapsed on ühed maailma targemad, vaadaku nad nüüd peeglisse ja tehku kõik endale pai. Ometigi näib, et see tohutu potentsiaal ei leia laste sirgudes sihipärast rakendust. Tarkuse väärtus on tihtipeale nullilähedane, kui me seda praktikasse ümber ei tõlgi. Arvan, et see ongi suuresti meie probleem – me ei kasuta oma arukust. Näiteks teame ammu, et jäätmeid on vaja korralikult sorteerida, ometi teeb seda Eesti elanikest umbes 30 protsenti.

Vaata iseennast

Siit on selgelt näha, et tegelikult ei ole tähtis, mis seadusi milline valitsus teeb. Prügi sorteerimine võib ju kohustuslik olla, kuid eraldi ämbreid keegi meie kööki ikkagi paigaldama ei tule. Kui me ei anna endale aru, et meie käitumine loeb, sest selle kaudu tekib harjumus ja uus norm, siis miks peaksid seda tulevikus mõistma meie lapsed või lapselapsed?

Täpselt sama kehtib alkoholipoliitika kohta – kõrged aktsiisid võivad meeldida või mitte, kuid kõik, kes me trotsist või „vajadusest” Lätis käime, võiksime korrakski peeglisse kiigata ja taibata, kellele tegelikult käru keerame. Tobedatel seadusemuudatustel poleks alust, kui meie alkoholi suhtumisega kõik korras oleks.

Miks tahan aga eestlastele kinkida just taskupeegli? Meil on kombeks jälgida õhinal igasuguseid pingeridasid: PISA test, riigieksamite edetabel, rikkamate omavalitsuste esikümme, seksikate esikümme, mõjukate venelaste esikümme…

Taskupeeglist näeme aga suuremalt jaolt vaid iseennast, naaber oma aias ega rivaalitsev kool teises linnas peegelpildis ei paista. Arvan, et meile kõigile kuluks selline vaatenurk ära.

Kui tahame, et meil hakkaks hästi minema, peame aru saama, mida „hästi” just meie jaoks tähendab. Üle õla teiste poole piiludes me seda ei näe, lihtsalt kael jääb kangeks.