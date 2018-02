Ilmselt läheb pärast peojoovastust taas vana tülifolkloor edasi, kuigi unistada ju võib. Šampanjaklaasi kokku lüües võiks ometi peas olla siiras maavillane õnnesoov, mitte hästiheegeldatud intriig.

Kui on pidu, siis olgu kõikide pidu. Ei ole keegi valitum, erilisem või viletsam. Üks võis hüüda kunagi uhke lause, teine kündis samal hetkel põldu, kolmas ootas last. Vajalikud teod kõik ja seepärast pole vabadus kellegi omand. See on meie kõigi privileeg. Kõik me oleme sellesse panustanud. Vähem või rohkem – vahet ei ole, sest koos moodustame maailma mõistes suure ime.

Ennast kehvemaks pidada või häbeneda pole põhjust kellelgi, isegi kui keegi alandada püüab. See on pidu usklikule ja uskmatule, vaesemale ja rikkamale, vabale ja vangile. Nendelgi, kes elavad üks riigikord ajas tagasi, olgu pidu, vähemalt pakume seda neile. Keegi ei tohi jääda sellelt pidupäeva pildilt välja, sest see on meie riik.

Sel meile kõigile isiklikul ajal ei tohiks jätta lähedasi õnnitlusteta. Pole unustamiste ja tülide tund. Võiksime igale vastutulijale soovida õnne vabariigi aastapäeva puhul ja õnnesoovi saaja ei tohiks pilku maha lüües vastamata jätta. Seda pole palju soovida ega raske teha. Sel ilusal pühal kõrgilt käitumiseks pole mingit vabandust. Lüüa, haiget teha ja kellegi üle naerda oleks madalaim tegutsemisviis. Naiivne soov, aga äkki võtame Eesti sünnipäevast kaasa midagigi head.

Juba liiga kaua meeldib meile küsida, kas me sellist Eestit tahtsimegi. Ilmselgelt tahtsime, sest nii enda tegemiste kui ka tegematajätmistega oleme ehitanud just sellise riigi. Iga öeldud või ütlemata sõnagi lisab oma. Kõigile nähtav ebaõiglus, mida eiratakse või omakasupüüdlikkusest läbi imbunud, vastikult väär tegu – needki on värvid meie juubelikaardil.

Millist Eestit tahame?

Riigi tähtpäeva võivad vabalt tähistada needki, kes sellele vastu töötasid, sest nemadki kujundasid meie praeguse elukeskkonna. Õnneks leidub paljugi head, lihtsat, kinkivat, loovat. Seega oleks hoopis arukam küsida, millist Eestit me siis tahame. Selleks on üksteist hoides aega loodetavasti veel kaua. Õppida ja aus olla pole hilja, kui soovitud sünnipäevaõnn ja väike imelaps Eesti kestab. See on meie kõigi teha.

Tark oleks lõpuks mõista, et ühe maa pidupäev pole inimeste ainuõigus. Kõik, kes ja mis on meie ümber, väärivad pisimagi kahtluseta samuti meelespidamist, hoolimist ja austust. Vanast tänavale aetud kassist kuni vanavanemate kingitud maadeni, metsast kõigeni, mis tema sees. Maal ja linnas. See on kõigi pidupäev. Tähistagem!

Samas, enam kui 100 aastat riiki paelub mind 100 + 1 aastat riiki. Mis saab siis, kui suured peod on möödas ja kõned peetud? Loodetavasti ei järgne jääkülm tõdemus, et lubadused ununevad ning plakatliku rõõmu taga polegi armastust Eestimaa ja siin elavate vastu. Kas siis pidutseme väiksema rõõmuga, tagasihoidlikumalt? Loodan, et mitte, sest iga kingitud ja hoitud aasta on hindamatu väärtusega.

Kunagi ütles keegi targem, et maad ei toida sõnad ja pisarad, ilmselt naerudki mitte. Teod loevad.