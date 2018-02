Omariikluse sajandi juubel on ajaloo tõmbetuultes kindlasti suur saavutus, sest mitte igal rahval pole õnne omada oma riiki. Mis sest, et sajandist on pool läinud nõukaokupatsiooni nahka ja tänaseni on Eestis võimul poliitikuid, kes ei suuda otsustada, kas tegu on ikka ühe ja ainsa Eesti vabariigiga või on praegune Eesti kõigest nõukaimpeeriumi järglane või hoopis midagi muud.

Samuti tunduvad teravalt lahku minevat vaated Eesti elust nende vahel, kes teevad otsuseid, ja nende vahel, kes tegelikult tunnetavad tehtud otsuseid. Nii ütleski presidendilt auraha kätte saamas käinud Luukas Kristjan Ilves, et on ainult kaks asja, mis Eestis võiks parem olla: rohkem päikest ja mõni lennuliin soojale maale. Paljude jaoks Eesti siiski sedavõrd valmis veel pole, et kõik elumured laheneks soojamaareisiga. Kaks suurimat reisisihtkohta on tegelikult Soome ja Läti – üks perele raha teenimiseks, teine odavamateks ostudeks.

Võib muidugi küsida, kas selliseid erisusi peab just pidupäeval esile tõstma, kui võiks piirduda kiidulauluga? Kuid just kogemused ja teadmised, mis on vabana elatud aastate jooksul tekkinud, peaks meile andma julguse nõuda enam – nii endalt kui ka nendelt, kellele oleme andnud erakordse võimaluse Eesti elu suunata ja edasi viia. Kui aga selle asemel, et lahendada näiteks allpool vaesuspiiri elavate inimeste probleeme, arutatakse tõsiselt, kuidas on sünnis esitada Eesti hümni või kas 24. veebruaril on patriootlik sõita võõrriiki alkoholi ostma, on midagi väga valesti, poliitiline kompass katki ja vastutustunde sihverplaat näitab aiateibaid.