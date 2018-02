Jagan teiega põnevat uudist! Märtsist avab Christinas Clinic individuaalse meditsiini keskuse. Mul on hea meel kuuluda nende meeskonda💕💕 Uues osakonnas on valdkondadeks psühholoogiline nõustamine, toitumine ja eritreeningud, erakorraline meditsiiniabi, valgusteraapia. Juba lähipäevil rohkem infot keskuses pakutavate teenuste kohta. Keskuse avamise puhul toimumas privaatne seminar naistele. Seminari info Christinas Clinicu Facebooki lehel. 💗 www.christinasclinic.ee @christinas_clinic @ingridvagev #toitumiskavad #treeningkavad #tervisenõustamine #uusväljakutse

