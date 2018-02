„Eesti džässil läheb praegu väga hästi!“ rõõmustab bassi- ja džässimees Peedu Kass, keda võib pidada üheks tegusamaks džässieksportijaks. Tema bänd Peedu Kass Momentum annab välismaal rohkemgi kontserte kui Eestis. „Meie väga suur privileeg on see, et Eesti publik on eriline – ta on suhteliselt noor! Euroopas on džässkontserdi külastaja viiekümnendates ja vanemgi meesterahvas, mis teeb kõik turundajad väga murelikuks,“ sõnab Peedu.

Jaanuari lõpus sai Peedu Kass Eesti muusikaauhindade jagamisel ansambliga Miljardid kolm korda lavale sammuda, kuid teda tänasid kõnes ka kaks auhinda koju viinud Erki Pärnoja ja oma trioga parima džässalbumi eest pärjatud Reigo Ahven. Põhjusega – Peedu mängis ka nende mõlema plaadil. Omanimelise trioga pälvis Peedu aga mullusel Jazzkaarel aasta džässansambli tiitli. Peedu Kass Momentum on esinenud mitmel pool Euroopas ja ka Austraalias.

KAHE PILLI MÄNGIMINE AVAS UKSED: Tudengipõlves sai Peedu palju pakkumisi tänu sellele, et mängis nii kontrabassi kui basskitarri. „Neid, kes mõlemat oleks mänginud, oli vähe,“ selgitab ta. (Stina Kase)

Bassimängija sõnul annab siinne noor publik lootust, et džäss püsib. Seda näitab ka viimase kümne aasta trend, et džäss ei keerle enam üksikute suurnimede ümber. „See on väga oluline muutus,“ rõhutab ta.

„Siiani on meil olnud säravad isiksused nagu Lembit Saarsalu, Tiit Paulus ja Villu Veski. Kõik on keerelnud nende ümber ja pole olnud bände kui selliseid, vaid indiviidid, kellel oma toetusgrupid – kord teed muusikat ühtede, kord teiste inimestega. Nii on väga raske kunstiliselt edasiviivat sammu astuda, kui sa ei musitseeri pikemalt koos samade inimestega,“ selgitab Peedu.