Meryl Streep on üks kolmest A-kategooria naisnäitlejast, keda Harvey Weinsteini advokaadid toovad kohtupabereis näitena naistest, kes on teda toetanud või jätkanud temaga koostööd vaatamata süüdistustele seksuaalses ärakasutamises.

Kuus näitlejannat on kaevanud tipp-produtsendi ja tema firma kohtusse, väites, et too kuritarvitas oma võimu naisi terroriseerides ning Weinstein Company aitas tal oma tegusid varjata.

Meryl on tõepoolest kinnitanud, et Harvey ei käitunud nende töösuhete ajal sobimatult. Kohtupabereis on mainitud ka Gwyneth Paltrow'd ja Jennifer Lawrence'it, kuid kõik kolm on pärast Weinsteini seksiskandaali puhkemist tema teod avalikult hukka mõistnud.

Streepi sõnul on haletsusväärne ja ekspluatatiivne kasutada tema varasemat avaldust tõestamaks, et Weinstein ei ahistanud seksuaalselt ka teisi naisi. „Kuritegelikud teod, mille toimepanekus nende naiste kehadel Weinsteini süüdistatakse, on tema vastutusel. Ja kui kohtusüsteemis on säilinud mingi õiglus, maksab ta neile,“ vahendab People Streepi sõnu.