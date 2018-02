Eesti 100. sünnipäeva eelõhtul muutub legendaarne soomlaste soovikontsert "Puhelinlangat laulaa" kakskeelseks: sel reedel, 23. veebruaril kell 18.20 algab Vikerraadio ja YLE Radio Suomi koostöös ülelaheline raadiosild - raadio-show "Puhelinlangat laulaa/Kõlav kõnetraat".



Ülipopulaarses raadiosaates tervitavad Soome raadiokuulajad Eestit juubeli puhul õnnesoovide ja oma lemmikmuusikaga. Eesti kuulajatel on omakorda võimalus Vikerraadiosse helistada ja saata tervisi oma Soome sõpradele-tuttavatele.



""Puhelinlangat laulaa" on tegelikult helilooja Pentti Viherluoto 1947. aastast pärit laul, mille Katri Helena paar aastakümmet hiljem kuulsaks laulis. Sellist nime kandev soovikontsertsaade läks esimest korda eetrisse 1972. aastal. Sellest ajast peale on see reede õhtuti eetris olnud ning kolmetunnisest saatest on saanud lugematute soomlaste jaoks nädalavahetuse käivitaja ja kontakti ning ühtsustunde saavutamise vahend - seega teatud sotsiaalmeedia ammu enne sotsiaalmeedia ajastut," räägib saatejuht Rain Kooli.



Reedese ajaloolise ühissaatega on stuudios Rain Kooli Eesti Rahvusringhäälingu suurimast raadiojaamast Vikerraadiost ning Anna Keränen ja Jyrki Koskenseppä Radio Suomist. Otsesaade on ühel ajal (kell 18.20-21) eetris nii Eestis kui ka Soomes.



"Põhjanaabrite algatusel sündiv ühissaade Eesti sajanda juubeli koos tähistamiseks on väga südamlik ja liigutav koostöö, mis ühendab meid üheks õhtuks raadiosilla kaudu meie vennasrahvaga, kellega on meil väga palju ühist - sarnane keel ja kultuur, maailmavaated ja looduslähedus ning muidugi mõnus saunakultuur mõlemal kaldal," rõõmustab Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.



Ühissaadete traditsioon on YLE Radio Suomil olnud varem Rootsi Rahvusringhäälingu soomekeelse Sisuradioga, millega on ühissaateid tehtud jõuludele ja jaanipäevale eelneval reedel.



Vaadake ka videot, kus ülelahelise raadiosilla saatejuhid õpivad koos eesti keelt.