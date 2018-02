Mures on nii Rootsi poliitikud kui ka tavakodanikud. Poliitikud ja riigimehed näevad kõige suuremat ohtu oma riigile Venemaa üha suurenevas agressiivsuses, tavarootslased kardavad enim tuumarelvade laienevat levikut ja võimalikku sõda. Seetõttu on Rootsi riigikaitses tehtud mõningaid muudatusi –kohustusliku sõjaväeteenistuse taastamisest kuni ellujäämisbrošüüri väljaandmiseni.

Juba mitu aastakümmet tagasi hakati Rootsis kohustuslikku sõjaväeteenistust reformima ja 2010. aastal loobuti sellest sootuks. Kuid viimastel aastatel on rahvusvaheline olukord sedavõrd halvenenud, et mullu otsustati sõjaväekohustus taastada. Seda toetas aktiivselt kaitseminister Peter Hultqvist, kelle sõnul on tugev riigikaitse Rootsi üks peamisi eesmärke. Hultqvist on öelnud ka, et Venemaa on demonstreerinud valmisolekut kasutada sõjalist jõudu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Mullu detsembris järeldas parteidevaheline kaitsekomisjon samuti, et sõjalist rünnakut Rootsi vastu ei saa välistada.

Rootsi peab põhivaenlasteks venelasi

Julgeolekuolukorra halvenemise all peetakse Rootsis peamiselt silmas Venemaa võimalikku ettearvamatut tegutsemist ja sõltumatute riikide ahistamist, mille alla kuuluvad nii Krimmi anastamine kui ka sõjategevuse toetamine Ukraina idaosas. Samuti tekitab Rootsis suurt muret Venemaa järjest suurem relvastumine. Kuna Venemaa on geograafiliselt Rootsile väga lähedal, siis mõjutab kõik Venemaal toimuv vähemal või suuremal määral ka Rootsit.