Süüria valitsusväed on viimaste päevade rünnakutes mässuliste kontrolli all olevale Ida-Ghoutale tapnud sadu rahulikke elanikke. Tule all on ka haiglad. Süüria on praegu kui sadistide labor, kus katsejäneste rollis on rahulikud elanikud, ütles ajalehele Ilta-Sanomat Turu ülikooli Lähis-Ida uurija Alan Salehzadeh.

Verevalamine Süürias algas kodusõja nime all ligi seitse aastat tagasi. Praegu ei ole see juba ammu kodusõda, vaid rahvusvaheline sõda, sest selles osalevad ka Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Türgi ja veel teisedki riigid, rõhutas Alan Salehzadeh.