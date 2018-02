USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et ta kaalub pärast 14. veebruaril Floridas toimunud 17 tapetuga koolitulistamist õpetajate relvastamist, vahendab Yahoo News.

Trump rääkis oma ideest võidelda relvavägivalla vastu relvadega Valges Majas kohtumisel Florida koolitulistamisest eluga pääsenud õpilaste ja ohvrite omastega. „Õpetajad võiks relva kanda varjatult. Me saadaks nad eriettevalmistusele. Nad oleks relvadega koolis ja meil ei oleks siis enam relvavabu tsoone, mida maniakid armastavad,“ selgitas president. Ta lisas, et kõik ründajad on argpüksid ning väljaõppe saanud õpetaja suudaks rünnaku peatada väga kiiresti.

Trumpi hinnangul võiks relv olla igal viiendal õpetajal.