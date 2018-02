Mullu saabus Euroopa Liitu illegaalselt 205 000 migranti, teatas Euroopa Liidu piirikaitseagentuur Frontex.

See on umbes 60% vähem kui 2016. aastal, kui saabujaid oli 511 000, ja umbes 89% vähem kui 2015. aastal, kui tulijaid oli koguni 1,8 miljonit. Frontex rõhutab, et sellele vaatamata on põgenikeprobleem veel kaugel lahendusest. Tänavu on suurema surve all Hispaania.

Frontexi juhi Fabrice Leggeri sõnul saadeti mullu Euroopa Liidust välja ligi 150 000 ebaseaduslikult saabunud migranti.