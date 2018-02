„Eesti Vabariigi aastapäeva puhul välja antud müntide vastu on olnud üllatavalt suur huvi. See näitab, kuidas meie riigi sünnipäev rahvale korda läheb. Kahju on sellest, et kõikidele huvilistele juubelimünte ei jätku,“ ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.

Kullast meenemündi on kujundanud Tiiu Pirsko ja Mati Veermets. Mündil on kujutatud rukkilille ja Eesti vanimat geomeetrilist ornamenti, mille sümbolid tähendavad täiuslikku õnne, arengut ja tasakaalu. Hõbedast meenemündi on kujundanud Margus Kadarik ja Toomas Niklus. Sellel on kujutatud Eesti sinimustvalge siluett maakeral ja Kristjan Jaak Petersoni luuleread.

Kogu mündi memorabiilima müüakse kohe läbi

Eesti Vabariigi 100. aasta juubelile pühendatud 2eurose mündi voldikud ja mündirullid müüdi juba nädala algul läbi. Saadaval on vaid üksikud mündid Omniva e-poes ja muuseumipoes.

Mündi tiraaž on sümboolselt sama suur nagu Eesti elanike arv ehk 1,3 miljonit. Erikujundusega 2eurose mündikaarte valmistati 10 000 ja üks kaart maksab 10 eurot.

Sama juhtus ka kollektiivse Balti 100 kaheeurose mündi Eesti väljaande komplektidega.

Kullast ja hõbedast meenemüntide müük on osa Eesti Pangas toimuvatest vabariigi aastapäevale pühendatud üritustest. Esmaspäeval avas Eesti Pank rahvale uksed, et esitleda Iseseisvussaalis vabariigi aastapäevale pühendatud 2eurost käibemünti.