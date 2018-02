Kaks Eesti ehitusala liitu otsustasid ühiselt teha kingituse Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul – näituse „100 ehitist – sada aastat. EV100”.

Näitusel „100 ehitist – sada aastat. EV100” esitletakse ekspertgrupi poolt välja valitud hooneid ja rajatisi, millest igaüks esindab üht konkreetset aastat Eesti ajaloos.

Sügisel Eesti Arhitektuurimuuseumis avatava näitusega kaasneb ka raamat kus samuti kõiki neid 100 väljavalitud hoonet ja rajatist eksponeeritakse.

„Ehitamine on iga riigi ja rahva jaoks üks olulisi alustegevusi. Ehitades saab rahvas ja riik tugevamaks, rikkamaks ja targemaks,” sõnas Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esimees Raivo Rand. „Ikka ehitades oleme jõudnud maailma arenenud riikide hulka,” täiendas Rand.

„Mõtlesime, et igast aastast ühe näidis-ehitise või rajatise leidmisega ja nende üksteise kõrvale välja seadmisega saame ülevaatliku pildi sellest Eestist, mida oleme saja aastaga ehitanud,” ütles Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esimees Meelis Einstein. „Näituse ja raamatuga tahame esitleda võimalikult laia paletti ehitistest ja rajatistest, mis meie füüsilist keskkonda kujundanud on,” lisas Einstein.

Saja Eesti ehitise valimiseks on kokku kutsutud žürii Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Arhitektuurimuuseumi, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esindajatest.

Meelis Einsteini sõnul on juubeliaastal eriti oluline tuua rohkem esile meeskonnatööd, mis iga õnnestunud koolimaja, silla, elamu, tehasehoone, teletorni vmt ehitise rajamise taga alati on olnud.

Raivo Rand: „Eesti ühiskonnal seisavad ees struktuursed reformid, mis kindlasti puudutavad ka ehitussektorit. Sellisel ajahetkel on mõistlik meenutada, kus me oleme ja kust me tuleme. Et tulevikuks paremini sihikut seada.

