"Tõenäoliselt juhtub see pigem suve teises pooles. Meil on veel plenaaristung juulis," ütles Kallas ERRi uudisportaalile

Eesti sisepoliitikasse naasmist plaaniv Kallas on kinnitanud, et erinevad inimesed, sealhulgas Kristen Michal on temaga rääkinud, et ta võiks kandideerida Reformierakonna juhiks. Avalikult on ideele toetust avaldanud ka praegune esimees Hanno Pevkur.

Erakonna esimehe valimised on 14. aprillil kui toimub üldkogu. Seni pole teada, et keegi peale Kallase tahaks erakonna juhiks saada.