USA lauljanna Toni Braxton kinnitas kuuldusi, et ta on kihlunud räppar Birdmaniga.

Ligi kaks aastat kurameerinud staar teatas oma perele kihlusest tõsieluseriaali „Braxton Family Values“ võtetel. Birdman libistas kihluse kinnituseks Toni sõrme hiiglasliku briljantsõrmuse.

Juunis 2016 oma armuloo teatavaks teinud paar tunneb teineteist juba aastakümneid: nad tegid koostööd 1992. aasta laulus „Baby You Can Do It“. Tonil on 2013. aastal purunenud abielust Keri Lewisega kaks poega.