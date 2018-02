Mitmed inimesed märkasid, et lõunal ei õnnestunud neil kaardiga ostude eest tasuda. Kaardimakseid vahendava Nets Estonia sõnul on praeguseks häired kõrvaldatud.

Samal ajal on tulnud teateid, et mõned inimesed ei pääse sotsiaalmeediaportaalidesse Facebook ja Instagram. Kas on võimalik, et on toimunud küberrünnak? "Ei saa välistada, aga seda peab pikemalt uurima," ütles Tinn.