Sel nädalal avaldasime mitmeid artikleid Katrin Lusti ja "Kuuuurija" vastu suunatud Facebooki lehekülje "Lusti kummutaja" kohta. Lehekülg tekkis suhtlusvõrgustikku teisipäeval, kolmapäeva lõunaks oli see aga juba suletud. Lehekülje autor võttis Õhtulehega ühendust, et selgitada, miks ta selle lehekülje lõi ja miks lehekülg suhtlusvõrgustikust kadus.

Anonüümseks jääv lehekülje autor selgitab esmalt, et tegu ei olnudki mitte Lusti vihkamisleheküljega, vaid lehekülg loodi faktide kontrollimise eesmärgil:

"Esiteks oleme sunnitud nõudma parandust teie artiklis. Lusti Kummutaja pole vihkamislehekülg ega vihkamiskommuun, vaid faktikontrollija. See määr, milles Katrin Lust ja „Kuuuurija“ vassib, manipuleerib, kuritarvitab võimu ja ametit ning valetab, on lihtsalt ületanud paljude ühiskonnaliikmete taluvuse piiri," kirjutab lehekülje autor.



"Kuna tavalist inimest ei suuda „Kuuuurija“ ja Katrin Lusti eest kaitsta isegi Politsei ja Prokuratuur, siis peame oma kohuseks tema pahatahtlikud teod paljastada," lisab ta.

Lehekülje autori sõnul olid nad sunnitud "Lusti kummutaja" ajutiselt sulgema, sest Katrin Lust ja tema fännid häkkisid nende kontot.



"Kokkuvõtvalt toimus see kolmes osas. Juba mõned tunnid pärast Facebooki konto avamist saime ähvarduskirju Katrin Lusti fännidelt. Kui ähvardused avaldasime, siis algas õngitsemine, kus Katrin Lustiga seotud inimesed üritasid teada saada, kes seisavad konto taga. Lusti Kummutajate paljastamisega ähvardas ka Katrin Lust oma Facebookis. Olukord päädis sellega, et Lusti Kummutaja Facebooki lehele üritati sisse häkkida ning Facebook oli sunnitud turvalisuse kaalutlustel lehe ajutiselt sulgema."

Siiski lubab lehekülje autor, et kavatseb "Lusti kummutaja" taasavada:



"Me lubame, et oleme peagi tagasi, sest inimeste arv, kellele Katrin Lust ja „Kuuuuurija“ haiget teeb ning ebaõiglust põhjustab, aina kasvab," lõpetab ta.