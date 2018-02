Sel laupäeval tähistame Eesti 100. sünnipäeva, milleks on valmistunud ka kodumaine moemaja DIANA ARNO. Millise kleidivalikuga üllatab moelooja sel tähtsal pidupäeval?

"On üsna loomulik, et kaunitest Eesti lipu värvidest kujunesid ka siinsete naiste tõelised lemmikud. Sümboliseerides eesti rahva iseloomu ja vaateid ning peegeldades Eesti ilmastikku ja loodust, on sini-must-valge kooslus pakkunud rohkelt inspiratsiooni ka kohalikele moekunstnikele," teatab moemaja saadetud pressiteade.

"Ühendades klassikalisi lõikeid ning traditsioonilisi värve, on Diana loonud lipuvärvides kleite, mis rõhutaks eesti naiste loomulikku ilu elegantses ning tänapäevases võtmes."