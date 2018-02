„Mulle on öeldud, et ma mitte mingil juhul ei lõpetaks Kohala TV tegemist. Ega ma seda tahagi, aga kuna ma praegu kuskil ei käi, istun kodus ja pole ressurssi, on saade pausil. Ühesõnaga, mul on rasked ajad,“ teatab isehakanud teletegija Risto Kongi.

Läinud aasta juunis, kui Õhtuleht Ristot külastas, oli noormees hakkamist täis ja ideedest tal puudust ei tulnud. Vastupidi, ta küsis pigem nõu, mida ja kuidas teha, ning unistas suurelt. Pisikeses Kohala külas elab pisut üle saja inimese, kellest enamik on vanemaealised. Kohala TV-l oli aga tol ajal sotsiaalmeedias pisut üle 2000 jälgija.

Kaheksa kuud hiljem on jälgijate hulk kasvanud 5971ni. Fännide suureks ehmatuseks teatas aga Kohala TV looja veebruari algupoolel, et saade läheb pausile. Väljaütlemine paiskas õhku küsimused – kui kaua paus kestab või kas on plaan pillid päriselt kotti panna?

Risto rahustab inimesed maha ning teatab, et paus on tingitud peamiselt sellest, et tal pole töökohta, mistõttu ei saa ta endale lubada transporti, et käia põnevates kohtades uudislugusid tegemas.