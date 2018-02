Soundgardeni rokkar Chris Cornell (52) poos end mullu maikuus Detroidi hotellitoas üles. Tema lesk Vicky on andnud esimese teleintervjuu, kirjeldanud oma süüpiinu ja rääkinud, millist rolli mängisid meelemürgid tema mehe surmas.

„Tean, et inimesed ütlevad: sa ei tohi end süüdistada. Püüangi seda mitte teha, aga märgid olid ju olemas," rääkis Vicky, kel on muusikuga 13aastane tütar ja 12aastane poeg, saates „Good Morning America". Cornellil on varasemast abielust ka 17aastane tütar.

USA rokkari lesk toonitab: inimesed ei mõista, et meelemürgisõltuvus on haigus. „Tunnen, et olin ka ise selles süüdi. Arvad, et sõltuvus on valiku küsimus, kuid see pole nii."