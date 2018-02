Kus asub Tove Janssoni raamatust tuntud Muumiorg? See küsimus sai Soome välisministri Timo Soini ja tema Jaapani kolleegi neljapäevasel kohtumisel diplomaatiliselt lahendatud.

„Nüüd, kui me teame, kus muumitrollid elavad - meie südametes - võime olla rahulikud, et see küsimus on nüüd lahendatud,“ ütles Soini Tokyos viibides.

Meeste vestlus leidis aset pisut enne ametlikku õhtusööki, kirjutab Mainchi.

Muumitrollid Jaapanis ülipopulaarsed ja nende fänne leidub seal igas vanusegrupis.